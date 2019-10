Roseto di Roma apre per nuova fioritura

ROMA, 8 OTT - Da sabato 12 a domenica 27 ottobre, il Roseto di Roma Capitale riapre i cancelli in occasione della rifiorenza delle rose. Per due settimane sarà possibile ammirare la fioritura autunnale delle varietà moderne e di alcune varietà antiche di una delle più prestigiose collezioni botaniche di rose. "Un'occasione eccezionale per visitare il magnifico parco ai piedi dell'Aventino. Ci auguriamo che, appassionati, cittadini e turisti vengano a trovarci numerosi per una bella passeggiata tra gli aromi e gli splendidi colori delle fioriture autunnali", annuncia l'assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini. L'ingresso al Roseto, aperto dalle ore 8,30 alle 18,00, è libero e gratuito.