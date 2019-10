Raggi,nel vivo demolizione Tangenziale

ROMA, 08 OTT - "Abbattiamo la Tangenziale Est! È iniziata la fase di demolizione vera e propria della sopraelevata davanti alla stazione Tiburtina. Oggi mi sono recata sul cantiere, insieme all'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, all'assessore ai lavoro pubblici del II Municipio Gian Paolo Giovannelli e ho potuto constatare che il progetto sta entrando nel vivo". Lo scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I lavori in realtà vanno avanti da due mesi, che sono serviti per svolgere tutte le indagini preliminari previste dalla legge. Il cantiere non è mai stato fermo, come purtroppo hanno sostenuto i soliti polemisti cercando di allarmare inutilmente i cittadini. I cittadini in realtà sanno che un intervento atteso da 20 anni sta diventando realtà. Anche grazie a loro, e ai comitati di quartiere che hanno sempre sostenuto il progetto, siamo riusciti a raggiungere questo grande risultato, per riqualificare un territorio e restituirlo ai suoi abitanti".