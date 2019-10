Riforme: D'Incà, taglio passerà

ROMA, 8 OTT - "Io credo che la riforma passerà. Nel caso in cui non ci fosse un esito favorevole oggi ne prenderemo le dovute conseguenze. Per quel che mi riguarda dovremo assolutamente fare una riflessione interna. Ma io sono veramente sicuro che oggi la riforma passi". Così Federico D'Incà, parlamentare del M5S e Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ad Agorà Rai Tre, sul voto previsto oggi sul taglio dei parlamentari. "Io ho trovato un gruppo dei 5 Stelle assolutamente compatto", ha aggiunto D'Incà con riferimento alle notizie giornalistiche di alcuni parlamentari del M5S dubbiosi sulla riforma.