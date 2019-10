Borsa,Hong Kong rinuncia a Londra-Milano

PECHINO, 8 OTT - Hong Kong Exchanges and Clearing getta la spugna e annuncia che non andrà avanti con i piani per scalare il London Stock Exchange che, attraverso Lseg, controlla i mercati azionari di Londra e Milano. La società, in una nota, afferma di non essere in condizioni di fare altre offerte per i prossimi sei mesi. Il gestore dell'hub finanziario di Hong Kong aveva presentato un'offerta da quasi 40 miliardi di dollari per l'Lse, bocciata da quest'ultima. Hkex aveva tempo fino al 9 ottobre per un'offerta ostile migliorando l'offerta.