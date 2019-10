Mafia: legale Brusca, 'si è ravveduto'

ROMA, 7 OTT - Non rifarebbe quello che ha fatto, ma indietro non si può tornare. Giovanni Brusca in questi anni è passato attraverso un cambiamento importante, un ravvedimento c'è stato, lo attesta anche la magistratura di sorveglianza oltre che la Procura nazionale antimafia. Non parlo di pentimento che è una categoria morale, ma di cambiamento sì". Lo ha detto l'avvocatessa Antonella Cassandro - legale di Giovanni Brusca - parlando questo pomeriggio all'uscita della Cassazione. "Siamo fiduciosi e ci rimettiamo alla decisione della Suprema Corte. Da un punto di vista umano, è perfettamente comprensibile la posizione e i sentimenti che esprimono i familiari delle vittime", ha aggiunto Cassandro con riferimento alla contrarietà di Maria Falcone alla concessione dei domiciliari per Brusca.