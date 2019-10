'Maniaco ascensore' Roma ai domiciliari

ROMA, 07 OTT - Era uscito di galera solo pochi mesi fa ma appena fuori ha ricominciato a prendere di mira donne negli ascensori e negli androni dei palazzi. Va ai domiciliari, su disposizione del gip di Roma, un 43enne italiano accusato di violenza sessuale. Il modus operandi era sempre lo stesso: l'uomo approcciava in strada ragazze molestandole con parole volgari e allusive, quindi le seguiva negli ascensori o in androni dove passava proseguiva con gli abusi. Secondo gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, da febbraio ad agosto l'uomo è stato protagonista di una serie di aggressioni a sfondo sessuali. In almeno un caso, la vittima era giovanissima, appena 13 anni. Quest'ultima ha trovato la forza di raccontare quanto avvenuto alla forze dell'ordine che hanno fermato l'uomo.