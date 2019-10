Pestato a sangue perchè difende l'amica

CAGLIARI, 7 OTT - È stato picchiato perché ha tentato di difendere l'amica da due giovani che la molestavano. È accaduto ieri sera in piazza Matteotti, nel centro di Cagliari. Uno studente di 18 anni è stato trasportato in ospedale per essere medicato a seguito dell'aggressione. Sconvolta la ragazza, una 17enne. Entrambi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Stampace, si trovavano in piazza Matteotti, vicino alle fermate degli autobus, quando sono stati avvicinati da due coetanei, che hanno iniziato a infastidire e molestare la ragazza. Il 18enne è subito intervenuto per difenderla, ma i due lo hanno colpito con calci e pugni, poi sono fuggiti. Trasportato in ambulanza al Policlinico di Monserrato, al ragazzo sono state riscontrate fratture al volto. Ora è caccia agli aggressori.