Fantoccio Greta impiccato a Roma

ROMA, 07 OTT - Un fantoccio che rappresenta la nota attivista Greta Thunberg è stato stamattina appeso con una corda sotto al ponte in via Isacco Newton, a Roma. Alla sagoma, con treccine e mantellina anti-pioggia, era attaccato un cartello con su scritto: "Greta is your God". La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per minacce aggravate. Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale che attende una informativa della polizia. La condanna della sindaca Raggi, "vergognoso".