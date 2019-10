Dl Clima: bozza, taglio sussidi fossili

ROMA, 7 OTT - Riduzione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Rientra così il taglio ai sussidi fossili nell'ultima versione della bozza del decreto Clima che l'ANSA è in grado di anticipare. La riduzione è stabilita in Legge di Bilancio; gli importi sono destinati per il 50% a un Fondo del ministero dell'Economia per interventi in materia ambientale e sostegno alla transizione ecologica delle imprese. Al Programma di contrasto ai cambiamenti climatici e alle misure di promozione ambientale, con delibera del Cipe, sono "destinate almeno il 35% delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027". Inoltre il Cipe "promuove l'armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure previste dal Programma strategico".