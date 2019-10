Graham a Conte, 'continuate a cooperare'

WASHINGTON, 7 OTT - Lindsey Graham, presidente della commissione giustizia del Senato e uno dei più stretti alleati di Donald Trump, ha scritto una lettera al premier italiano Giuseppe Conte, a quello britannico Boris Johnson e all'australiano Scott Morrison chiedendo che continuino "a cooperare con l'attorney general William Barr" nell'inchiesta sulle origini del Russiagate. "Uno dei doveri dell'attorney general è supervisionare l'indagine in corso" e i suoi incontri nei tre Paesi sono "ben dentro i confini della sua normale attività", ha osservato. Una iniziativa, spiega Graham, che ha preso dopo che in un articolo del 30 settembre il New York Times ha accusato Barr di "usare la diplomazia ad alto livello per avanzare gli interessi politici personali del presidente". Nella missiva il senatore ricorda che "Australia, Italia e Regno Unito si scambiano abitualmente tra loro informazioni delle forze dell'ordine per fornire assistenza nel corso delle indagini".