Regionali, appello al voto a 108 anni

PERUGIA, 6 OTT - "Andrò a votare anche questa volta, se Dio e la salute me lo consentiranno, ci sarò. Abbiamo lottato tanto noi, anche noi donne, per questo diritto e finché siamo su questa terra è un obbligo per tutti": lo ha detto Luisa Zappitelli, 108 anni il prossimo 8 novembre, invitata speciale alla Festa dei nonni nella sua Città di Castello. Luisa Zappitelli aveva votato la prima volta il 2 giugno del 1946, quando a 35 anni insieme alla famiglia e a un gruppo di amiche camminò a piedi per chilometri per esercitare il proprio diritto, esprimendosi in favore della Repubblica. E per 73 anni non ha mai mancato un voto, referendum compresi. Lo stesso presidente Mattarella, l'anno scorso, durante un suo discorso per l'8 marzo, ha voluto rendere omaggio al suo record personale. "Nonna" Luisa ha anche rivolto un caloroso messaggio alle numerose persone intervenute alla festa: "Ascoltate sempre i buoni consigli dei nonni, del babbo, della mamma, di tutta la famiglia e rispettate sempre regole e leggi", ha detto.