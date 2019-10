Colpito da arma durante caccia, morto

ROMA, 06 OTT - Un uomo di 71 anni è morto dopo essere stato centrato da un colpo d'arma da fuoco durante una battuta di caccia vicino a Roma. Da una prima ricostruzione, l'uomo nel pomeriggio stava partecipando con altri sei conoscenti a una battuta di caccia in zona Sant'Oreste quando ha smarrito il segugio. A quanto riferito dai compagni di caccia, a quel punto insieme sarebbero andato a cercarlo e intorno alle 20 l'uomo sarebbe stato colpito da un colpo d'arma da fuoco al fianco esploso da uno sconosciuto. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e individuare il responsabile. Sequestrati le armi in possesso al gruppo. Il 71enne è arrivato intorno alle 23.30 in eliambulanza al policlinico Gemelli ed è stato sottoposto d'urgenza a un intervento ma è morto per una emorragia interna. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Bracciano e del Nucleo investigativo di Ostia.