Campidoglio, avanti metro C,nessuno stop

ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Il proseguimento delle opere infrastrutturali affidate a Roma Metropolitane, come la metro C, non è assolutamente a rischio. Le risorse non sono state sprecate, ma correttamente impiegate: le fasi progettuali commissionate da Roma Capitale a Roma Metropolitane andranno avanti come da programma e gli incarichi affidati proseguiranno come previsto dai contratti in essere". Lo precisa in una nota il Campidoglio in riferimento al futuro della società Roma Metropolitane. "La liquidazione controllata di Roma Metropolitane è un passaggio necessario proprio per garantire la continuità delle opere infrastrutturali e formulare un piano industriale e di riorganizzazione in modo da assicurare l'equilibrio gestionale della società", conclude la nota.