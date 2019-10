Mihajlovic in panchina contro la Lazio

BOLOGNA, 6 OTT - Sinisa Mihajlovic siederà in panchina nella partita fra il Bologna e la Lazio, in programma alle 15 allo stadio Dall'Ara. In tarda mattinata il tecnico rossoblù, amatissimo ex laziale, ha ottenuto il via libera da parte dei medici che lo stanno curando per la leucemia. La decisione potrebbe essere rivista solo nel caso, improbabile, di pioggia.