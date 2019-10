Marquez "Oggi ho pensato solo a vincere"

ROMA, 6 OTT - "Oggi ho pensato solo a vincere la gara. Per tutto il week end ho lavorato solo per vincere oggi, senza pensare alla classificaz": così un felice ma anche esausto Marc Marquez, laureatosi oggi campione del Mondo in MotoGp dopo la vittoria nel Gp di Thailandia. "Non mi interessava la classifica ma vincere la gara - le parole dello spagnolo a fine corsa - Fabio (Quartararo, ndr) è stato molto veloce, a un certo punto avevo un po' di distacco ma sono riuscito a recuperare. E' stato fantastico. Ora voglio godermi questo momento".