Portogallo: aperti i seggi

ROMA, 6 OTT - Si sono aperti i seggi in Portogallo dove oggi si vota per rinnovare i 230 seggi del Parlamento. Favoriti i socialisti del premier uscente Antonio Costa, candidato a guidare il Paese per altri quattro anni. Sono circa 10,8 milioni i portoghesi che oggi potranno votare fino alle 20 ora locale (le 21 in Italia). La maggior parte dei risultati si aspetta già attorno alla mezzanotte.