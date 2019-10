Schianto nel Cosentino, 4 giovani morti

COSENZA, 6 OTT - Quattro giovani morti, tra i 18 e i 19 anni, e due feriti gravi. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla statale 107 Silana Crotonese, all'altezza del bivio per Rende, nella frazione di Saporito. Tra le possibili le cause dell'incidente, l'asfalto scivoloso reso viscido dalla pioggia caduta per tutto il giorno e l'alta velocità. A perdere la vita quattro amici: Alessandro Algieri 18 anni, Mario Chiappetta 19 anni, Federico Lentini 18 anni e Paolo Iantorno di 19. Il drammatico impatto ha coinvolto una Citroen C3 con a bordo una coppia di 33 e 31 anni, rimasti gravemente feriti. Sul posto hanno operato tutta la notte i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, personale dell'Anas e le forze dell'ordine. Le quattro vittime, viaggiavano su una Volkswagen Polo.