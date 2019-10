10mila piatti vuoti contro la fame

MILANO, 5 OTT - Diecimila piatti vuoti in piazza Duomo per ricordare che ancora oggi troppe persone non hanno accesso al cibo: è la manifestazione di pixel art urbana "In the name of Africa" organizzata da Cefa Onlus - Il seme della Solidarietà, nell'ambito degli eventi dedicati alla Giornata mondiale dell'Alimentazione (16 ottobre) per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull'emergenza fame nel mondo, un problema endemico che solo nel 2018 - dice l'associazione - ha interessato più di 820 milioni di persone. Grazie alla collaborazione di volontari e persone comuni, questa mattina i piatti sono stati capovolti uno a uno per formare prima il disegno dell'Africa, poi quello di un libro da cui nasce una spiga - illustrazione ideata da Altan - e, infine, la sagoma dell'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci.