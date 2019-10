Tim: mega-progetto educazione digitale

CAPRI (NAPOLI), 5 OTT - Parte un mega-progetto di Tim per educare gli italiani alla trasformazione digitale, con iniziative in 107 province italiane. Lo ha annunciato l'a.d. Luigi Gubitosi, spiegando che il via sarà il 29 ottobre con gli spot in Rai, seguiti qualche giorno dopo dall'avvio vero e proprio dei 'corsi di formazione' da Marsala, in Sicilia. Il focus sarà nei centri tra 10 e 60mila abitanti, coinvolgerà "parrocchie, polisportive, centri anziani ma non solo e punterà ad aiutare gli italiani a usare strumenti come Pec o Spid".