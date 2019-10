Sparatoria Questura, sequestrate fondine

TRIESTE, 5 OTT - Nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta ieri nella Questura di Trieste e nella quale sono morti due agenti, sono state sequestrate le fondine delle due vittime per verificarne l'integrità. Da una prima analisi non risulterebbero danni da comprometterne la funzionalità. Inoltre sarebbe emerso, al termine dell'interrogatorio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, che Carlysle non è correo del fratello Alejandro. Entrambi i fratelli, è stato ribadito, sono regolarmente in Italia con due permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari, uno a tempo determinato, l'altro a tempo indeterminato. Trova conferma la notizia che Alejandro soffre di disturbi psichici e non era seguito dai servizi specifici della città.