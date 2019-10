In mare per barca affondata, salvati

CROTONE, 4 OTT - Un'imbarcazione di circa 10 metri con 4 persone a bordo è affondata a poche miglia da Capo Colonna. Gli occupanti sono riusciti a lanciare l'allarme via radio ma in pochi secondi hanno dovuto abbandonare l'unità. Alla loro ricerca si è posto l'equipaggio della motovedetta della Guardia costiera di Crotone Sar CP321. Le ricerche, rese difficili per le condizioni proibitive del mare, con onde alte più di due metri che nascondevano alla vista le persone in mare, si sono comunque concluse con l'avvistamento dei naufraghi che erano riusciti ad indossare i giubbini di salvataggio. Recuperati tutti a bordo in buone condizioni di salute, sono stati trasportati fino al porto vecchio di Crotone e affidati alle cure del 118, giunto in banchina ad attenderli. Se la sono cavata con tanta paura, ma nessun danno fisico.