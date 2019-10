Papa, compito del vescovo è servire

CITTA' DEL VATICANO, 4 OTT - Un vescovo deve "servire più che dominare". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa per l'ordinazione di quattro nuovi vescovi. "Riflettete che siete stati scelti tra gli uomini e per gli uomini", "non per voi stessi" ha aggiunto Papa Francesco sottolineando che "episcopato è un nome di un servizio non di un onore poiché al vescovo compete di più il servire che il dominare". I nuovi vescovi sono mons. Michael Czerny, mons. Paolo Borgia, mons. Antoine Camilleri, mons. Paolo Rudelli. Padre Czerny, oggi ordinato vescovo, nel Concistoro di domani sarà creato cardinale. Impegnato sulla questione migranti ha scelto un crocifisso fatto con il legno di una barca di migranti. "Il legno della croce - spiega lo stesso p. Czerny in un tweet - proviene da una barca utilizzata per attraversare il mare mediterraneo ed arrivare a Lampedusa da parte dei migranti. La targa dietro riporta la parola Suscipe, che significa ricevere".