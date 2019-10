Salvini,Raggi peggior sindaco dopoguerra

ROMA, 4 OTT - "Se c'è un po' di dignità si torna alle elezioni, è il peggior sindaco dal dopoguerra a oggi. Sarà brava a fare l'avvocato, la mamma, la cuoca ma il sindaco non è il suo mestiere. Dopo 3 anni e mezzo mi pare evidente il danno, rimangono solo le sue dimissioni. Ascolti i romani e si faccia da parte anche se al ballottaggio, tre anni fa, ho detto agli elettori che piuttosto che il Pd si potevano provare quelli nuovi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in piazza del Campidoglio a Roma. Salvini è stato accolto dai suoi sostenitori con bandiere della Lega e uno striscione 'Raggi dimettiti'. I 5S hanno organizzato una contromanifestazione durante il breve comizio del leader della Lega. Alcuni esponenti capitolini del M5s, tra cui il capogruppo Pacetti, l'assessore De Santis e il capo staff della Raggi Bugani si sono affacciati sulla scala della Lupa capitolina portando un vassoio di mojito ed esponendo cartelli‎ come 'Dal mojito al White russian è un sorso'.