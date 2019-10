Migranti:Letta, stop trattato Dublino

ROMA, 3 OTT - "Credo ci sia bisogno di un accordo tra i Paesi che vogliono risolvere il problema, perché fra di loro trovino un accordo duraturo e automatico sulla redistribuzione. Si elimini il Trattato di Dublino. Se ne faccia un altro. L'accordo di Malta va su una buona direzione ma non è ancora sufficiente. Ho l'impressione che la questione sia così difficile e complessa che non si può lasciarla a strumenti normali, c'è bisogno di strumenti emergenziali. Anche per dare la certezza ai cittadini che le autorità pubbliche gestiscano il fenomeno e che non siano completamente travolte". Così Enrico Letta, ex premier e direttore dell'Istituto di studi politici di Parigi, ospite di "Radio1 In Viva Voce" su Radio Rai. "Accusare Mare nostrum o le ong, dicendo che fanno business su queste vicende, vuol dire semplicemente mascherare un discorso - ha aggiunto - Queste persone dovrebbero avere il coraggio molto più sinceramente di dire: 'Noi non li vogliamo'".