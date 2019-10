Maltempo, pioggia e vento sulle Marche

ANCONA, 3 OTT - Ore di superlavoro per i vigili del fuoco impegnati con numerose richieste di intervento a causa dell'ondata di maltempo, con pioggia vento forte, che ha colpito le provincie di Ancona e Pesaro Urbino. Le richieste riguardano soprattutto rami e alberi caduti sulla strada e sulle auto e allagamenti di locali sotto il piano stradale. Disagi all'ospedale civile di Senigallia, mentre a Marina di Montemarciano un palo è stato divelto dalla forza del vento, ma 'trattenuto' dal semaforo, che ha impedito la caduta sulle auto sottostanti. Alle 13 in provincia di Ancona risultavano svolti 12 interventi e 53 in coda; in provincia di Pesaro Urbino 22 interventi svolti e 51 in coda.