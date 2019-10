Cdm scongela 1,5 mdl risparmiati

ROMA, 3 OTT - Dovrebbe arrivare oggi in Consiglio dei ministri lo sblocco di 1,5 miliardi di spese che erano state "congelate" dal precedente esecutivo per mettere in sicurezza i conti 2019. Lo si apprende da fonti di governo, che spiegano che la misura non figura all'odg del Cdm ma dovrebbe essere tra le varie ed eventuali. In attesa di quantificare i risparmi sui fondi per reddito e quota 100, erano stati bloccati 1,5 miliardi di spesa per garantire nel 2019 la tenuta dei conti pubblici ed evitare la procedura d'infrazione per l'anno in corso.