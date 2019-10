Calcinacci cadono da palazzo a Firenze

FIRENZE, 3 OTT - Calcinacci sono caduti da un palazzo del centro di Firenze in strada, in via della Vigna Nuova, e la polizia municipale ha provveduto a bloccare il transito dei pedoni sul marciapiedi interessato dai distacchi di materiale della facciata. Nessun passante è rimasto colpito. Sono stati i negozianti a dare l'allarme chiedendo l'intervento delle autorità. I controlli sono in corso. I distacchi riguardano un breve fronte della via sul lato nei pressi del civico 20. Avvisati i vigili del fuoco per le verifiche tecniche necessarie. I veicoli, invece, hanno continuato a transitare nella via.