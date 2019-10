A Piacenza matricola in aula di 81 anni

PIACENZA, 3 OTT - Ha 81 anni compiuti la matricola più "vecchia" dell'Università Cattolica di Piacenza. Pierluigi Righi, piacentino classe 1938, si è seduto ieri tra i banchi della facoltà di Economia e Commercio insieme agli altri giovanissimi studenti del primo anno. "Ho pensato di tornare all'università per chiudere un cerchio, per sistemare un po' il passato, tanti anni fa ero già stato iscritto ma non avevo terminato. Lo faccio anche per mia mamma che ci teneva". Dopo aver già dato alcuni esami da esterno nei mesi scorsi, l'anziano ha deciso di iniziare a frequentare i corsi a partire dal nuovo anno accademico. "Qui mi trovo bene, i compagni e i professori sono molto gentili. Le lezioni più difficili? Quelle di inglese...".