Rifiuti: Costa, Raggi non lasciata sola

ROMA, 3 OTT - La sindaca di Roma Virginia Raggi non è stata lasciata sola. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa risponde - a margine di un convegno nella sede del dicastero da lui guidato - sulla situazione rifiuti nella Capitale. Il ministro cita la cabina di regia tra ministero, Comune e Regione che si riunisce ogni settimana sulla questione, facendo presente che ci sono gli atti a dimostrarlo. "Stiamo ragionando per definire un'ordinanza che vada oltre il 15 ottobre" (cioè oltre il termine di scadenza della1 precedente messa in piedi per il ripristino della situazione rifiuti), ha annunciato Costa. "La vicenda di Roma - ha concluso il ministro - sta a cuore a tutti".