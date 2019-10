Gentiloni, flessibilità per investire

BRUXELLES, 3 OTT - "Supervisionerò l'applicazione del Patto di Stabilità e crescita per assicurare la sostenibilità dei conti, farò uso delle flessibilità quando necessarie, per ottenere una fiscal stance appropriata e consentire alle politiche di bilancio di giocare un ruolo di stabilizzazione e promuovere gli investimenti": lo ha detto il commissario designato agli Affari economici Paolo Gentiloni nell'audizione al Parlamento Ue."Nell'applicare le nostre regole, mi concentrerò sulla riduzione del debito pubblico come qualcuno a cui sta profondamente a cuore l'impatto potenzialmente destabilizzante del debito alto quando l'economia va male" ha poi detto, precisando che intenderà occuparsi anche "di un uso adeguato dello spazio di bilancio per far fronte al rischio di rallentamento delle nostre economie".