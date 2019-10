Taverna, voto a 16 anni non è via giusta

ROMA, 2 OTT - "Non credo che affidare" ai sedicenni "il compito di decidere ciò che è o non è meglio sia lo strumento per renderli protagonisti, per metterli al centro della scena. Piuttosto credo sia giusto intercettarne i desideri e scegliere il modo migliore per realizzarli". Così la vicepresidente M5s del Senato, Paola Taverna, interviene su Fb nel dibattito. "Saggio sarebbe ascoltarli - aggiunge - meno saggio chiedergli di fare da soli" dice ancora la senatrice che sulla proposta aggiunge: "Apprezzo le intenzioni e come madre, cittadina e portavoce mi sento chiamata in causa. Voglio prendere parte a questo sano dibattito e offrirvi il mio punto di vista".