Fosson(Vda),Conte ha enfatizzato allerta

AOSTA, 2 OTT - La notizia sul pericolo di crollo del ghiacciaio Planpincieux a Courmayeur "è stata accolta da alcuni giornali in maniera allarmistica e non oggettiva; non solo, la situazione è stata enfatizzata dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte all'Assemblea dell'Onu. Scoppiando l'allarme del collasso del ghiacciaio, è stato difficile riprendere in mano la situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson intervenendo oggi in Consiglio regionale.