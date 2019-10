Hong Kong: oltre 100 arresti, 51 feriti

PECHINO, 1 OTT - Più di 100 manifestanti sono stati arrestati durante le proteste di oggi a Hong Kong, secondo fonti della polizia. Scontri violenti sono maturati in 13 distretti, mentre in 9 sono stati usati più volte i lacrimogeni. Sul fronte dei feriti, l'Hospital Authority ha contato 51 casi, di cui due in condizioni critiche e due gravi. Il capo della polizia di Hong Kong Stephen Lo ha poi difeso l'operato dei suoi agenti, malgrado uno di questi abbia raggiunto il torace di uno studente di 18 anni, che versa in condizioni gravi. In una conferenza stampa, Lo ha affermato che vi erano condizioni di "estremo pericolo". In base al fatto che "la vita dell'agente fosse in pericolo, egli ha preso la decisione che ha preso. Penso sia legale e ragionevole", ha aggiunto.