Governo: Conte arrivato a Cagliari

CAGLIARI, 2 OTT - Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte è arrivato a Cagliari con un volo di Stato per una breve visita istituzionale. Alle 12.20 parteciperà ad un convegno organizzato dall'Università di Cagliari e nel quale verrà insignito del titolo di Mediatore Mediterraneo 2019. Al termine il premier dovrebbe incontrare il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e alle 13.50 in Prefettura presiederà il tavolo sul Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Cagliari. Nel primo pomeriggio è previsto un incontro con i sindacati regionali e alle 16 potrebbe, ma l'appuntamento non è ancora confermato, partecipare al varo di Luna Rossa in programma al Molo Ichnusa.