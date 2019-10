Salvini, estendere 5xmille a agenti

ROMA, 2 OTT - "Mi stavo messaggiando con uomini della Questura di Milano, mi dicono che per la prima volta i poliziotti devono anticipare i soldi per comprare i loro vestiti, e poi verranno rimborsati...Anche per questa ragione il 5 per mille è più che mai necessario". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa al Senato, per presentare la proposta di legge della Lega che estende la possibilità di versare il cinque per mille alle forze dell'Ordine.