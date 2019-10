Olanda: marcia trattori paralizza strade

ROMA, 1 OTT - Da questa mattina oltre 10.000 agricoltori olandesi si sono messi in marcia sui loro trattori diretti all'Aja, capitale politica dei Paesi Bassi, per protestare contro chi li accusa di essere in gran parte responsabili del crescente problema delle emissioni di azoto e che, per questo, ha proposto di dimezzare la quantità di mucche nel Paese. ​L'organizzazione stradale del paese, ANWB, ha fatto sapere che nel paese si registrano lunghi ingorghi e 1.136 chilometri di strade sono del tutto intasate.​Si tratta di una delle peggiori paralisi stradali della storia del paese europeo con code di 40km solo sulla strada tra Utrecht e l'Aia. I primi trattori sono arrivati all'Aja la mattina presto abbattendo le recinzioni. Tre persone sono state arrestate, secondo l'emittente pubblica NOS, in base a quanto riferito da 500 trattori che avevano già raggiunto la loro destinazione a Malieveld un'ora prima dell'inizio della manifestazione. Tra i cartelli svettava un semplice hashtag: "Nessun contadino niente cibo"