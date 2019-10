Latte,archiviazione per 25 pastori sardi

NUORO, 1 OTT - E' stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro il procedimento penale a carico di 25 indagati per la protesta a Lula lo scorso 13 febbraio nell'ambito della vertenza sul prezzo del latte da parte dei pastori sardi. Martedì scorso, 17 settembre, la pm Ilaria Bradamante aveva avanzato la richiesta di archiviazione che è stata accolta dal gip che ha accolto le argomentazioni della procura. Secondo la pm, infatti, "non sussiste violenza privata poiché il conducente del camion faceva salire i manifestanti ad ispezionare il veicolo di propria volontà; non vi è stato sversamento dei prodotti trasportati, poiché i manifestanti hanno rovesciato bidoni del latte da loro stessi portati sul luogo, e che pertanto non vi è stato danneggiamento del carico del furgone e del relativo carico; lo sversamento del latte non può integrare il reato di imbrattamento". Per alcuni di essi, inoltre, "non è emersa alcuna specifica condotta penalmente rilevante ascrivibile agli indagati".