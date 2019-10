Regeni: Fico, tutti responsabili

ROMA, 1 OTT - "Siamo tutti responsabili di questa condizione di pericolo in cui è stato messo Giulio Regeni: dall'Università, dallo Stato, da tutte le persone che attorno non hanno controllato. E questo è uno dei dolori più grandi oggi da rappresentante dello Stato, non essere riuscito a tutelare un ragazzo come Giulio Regeni". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della sua Lectio magistralis all'Università di Trieste.