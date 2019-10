Universiadi: Basile, siamo sereni

NAPOLI, 1 OTT - "Siamo sereni, abbiamo lavorato in piena trasparenza su centinaia di appalti e tutti i nostri atti sono a disposizione. Ora aspettiamo il lavoro della magistratura". Cosi' Gianluca Basile, commissario dell'Aru, l'agenzia regionale che ha gestito le Universiadi, commenta la notizia dell'indagine aperta dalla procura di Napoli sugli appalti relativi a ospitalità e trasporti. "Tutti gli appalti - ha ricordato Basile sollecitato dai cronisti a margine dell'audizione nella commissione comunale di monitoraggio delle Universiadi - hanno ricevuto parere preventivo dell'Anac, ma quando si fanno centinaia di appalti gli interessi in gioco sono tanti e considerato che su navi e casette c'è stata una forte polemica trovo corretto che si facciano tutte le verifiche del caso. Noi siamo a disposizione per fornire tutte le informazioni possibili. Ma al momento non sappiamo molto di più. Se non che sono stati acquisiti dei documenti su navi e trasporti prima e subito dopo l'evento".