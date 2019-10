Migranti:2.500 sbarcati a settembre

ROMA, 1 OTT - Settembre si è chiuso con il record di migranti sbarcati nell'anno: 2.497, un terzo dei 7.637 complessivamente arrivati via mare nel 2019. Un dato, quest'ultimo, che fa segnare un 64% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra le nazionalità delle persone sbarcate nei primi 9 mese del 2019, sono in testa i tunisini (2.175), seguiti da pakistani (922), ivoriani (864) e algerini (771). I minori non accompagnati sono 1.011. (ANSA).