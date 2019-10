Atlantia: scivola in Borsa dopo Conte

MILANO, 1 OTT - Forte corrente di vendite su Atlantia in Piazza Affari dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto che "il procedimento in corso è per la caducazione della concessione": il titolo, debole dall'avvio di seduta, scende del 3,5% a 21,4 euro dopo aver toccato un minimo di 21,1.