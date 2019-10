Fognini soffre ma supera 1/o turno

ROMA, 1 OTT - Esordio vincente ma non senza apprensione per Fabio Fognini al 'China Open', torneo Atp 500 in corso sul cemento di Pechino. L'azzurro ha superato il primo tiurno battendo in tre set il kazako Michail Kukuskin col punteggio 6-4 4-6 7-6 dopo due ore e mezza di gioco.