Autostrade: Conte, non faremo sconti

GENOVA, 1 OTT - "Il procedimento in corso è per la caducazione della concessione. E' un procedimento complesso anche perché acquisisce di volta in volta nuove perizie e i materiali delle inchieste anche di quella penale. Non faremo sconti ai privati e perseguiremo solo l'interesse pubblico". Lo ha detto il premier Conte a proposito delle concessioni autostradali lasciando il cantiere del viadotto per Genova.