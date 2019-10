Ct Sudafrica "Con l'Italia è decisiva"

ROMA, 1 OTT - Rassie Erasmus, responsabile tecnico del Sudafrica, ha ufficializzato oggi la formazione degli Springboks che affronterà l'Italia venerdì 4 ottobre a Shizuoka nella terza giornata della Pool B del Mondiale di rugby. Un match cruciale per le due formazioni, per il passaggio ai quarti, considerando anche la presenza degli All Black nel girone. "Questa è probabilmente la sfida più difficile che abbiamo affrontato nel corso del 2019 - le parole del ct degli Springboks, Matthew Proudfoot - fortunatamente possiamo schierare praticamente la miglior formazione possibile. Tutto si riduce a questa partita, è quella che conta. Abbiamo il massimo rispetto per il pack italiano, lo stesso che possiamo avere per quello della Nuova Zelanda o dell'Inghilterra. Sarà un match fantastico. Per noi e per loro è una partita decisiva".