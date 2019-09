Inchiesta rider: pm, sequestro bici

MILANO, 30 SET - La Polizia locale potrà sequestrare le bici dei rider non a norma e la Ats, ex Asl, effettuerà sia le valutazioni sui rischi per la sicurezza dei ciclofattorini, accertandosi anche se abbiano fatto visite sullo stato di salute, sia le verifiche igienico-sanitarie sui contenitori e invierà eventuali prescrizioni alle piattaforme di delivery per la messa a norma. Lo si è deciso in una riunione in Procura a Milano per pianificare i controlli nell'inchiesta aperta.