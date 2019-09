21enne muore schiacciato dal trattore

BOLOGNA, 30 SET - Un ragazzo di 21 anni, Arturo Orlando, è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in località Monte Pastore del comune di Monte San Pietro, sul primo Appennino bolognese. Era alla guida di un trattore che, da una prima ricostruzione, a causa del dislivello si è ribaltato travolgendo il giovane, che è deceduto sul colpo. Originario della provincia di Salerno, a quanto si apprende il 21enne stava aiutando il fratello in alcuni lavori agricoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale e militari della Stazione Carabinieri di Zola Predosa, oltre a 118 e vigili del fuoco.