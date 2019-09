Cresce utile 6 mesi Mediaset, giù ricavi

MILANO, 30 SET - Nel primo semestre dell'anno Mediaset ha registrato un utile netto di 108 milioni, contro i 42 milioni dello stesso periodo del 2018, con ricavi che scendono a quota 1,4 miliardi rispetto agli 1,8 precedenti. In aumento l'indebitamento: la posizione finanziaria netta è negativa per 1.194 milioni contro gli 877 della fine dell'anno scorso, soprattutto per l'acquisto della quota di Prosiebensat. Confermati i target per l'intero anno. Fino a ora sono 480.885 le azioni di Mediaset (lo 0,04% del totale) per le quali è giunta richiesta di recesso dall'operazione MediaforEurope, l'holding in Olanda nella quale il Biscione sta trasferendo tutte le sue attività e partecipazioni. Il risultato finale sarà reso noto il 4 ottobre, mentre in Spagna il termine per chiedere il recesso è il 10 ottobre. In ogni caso l'operazione Mfe non incontrerà ostacoli su questo piano, mentre sono iniziati i ricorsi legali di Vivendi nella stessa Spagna e in Olanda.