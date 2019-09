Conte, d'accordo a fare votare sedicenni

ROMA, 30 SET - "Abbassare la soglia per votare a 16 anni per me va benissimo. Ci sta. In altri ordinamenti già lo fanno". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in diretta a Skuola.net., augurandosi che la riforma possa essere di iniziativa parlamentare: "Non è iniziata ancora una riflessione di governo ma potremmo farla: anzi forse sarebbe più utile che la si facesse in sede parlamentare".