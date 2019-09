Gestione 'Il Volo', Torpedine a processo

BOLOGNA, 30 SET - Finisce a processo la disputa sulla gestione dei guadagni de 'Il Volo', trio che vinse il Festival di Sanremo. La Procura di Bologna ha infatti citato a giudizio il produttore musicale Michele Torpedine per infedeltà patrimoniale. La prima udienza è fissata il 22 gennaio. Tutto nasce da una denuncia del 2015 presentata dagli avvocati Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli, difensori di Tony Renis, al secolo Elio Cesari, e che ora si costituiranno parte civile "per il doveroso risarcimento del danno". Torpedine era amministratore e Renis socio al 50% della Rentor, società che gestiva il trio in esclusiva. Le indagini della Gdf, coordinate dal pm Antonello Gustapane, contestano un conflitto di interessi legato a un contratto che nel 2014 Torpedine stipulò con patto di esclusiva a favore della Family Srl, di cui era amministratore unico. Con questo atto avrebbe provocato alla Rentor un danno pari alla perdita dei diritti di esclusiva e dei compensi correlati alle attività del trio.