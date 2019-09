Def: Anci, giù mani da risorse Comuni

ROMA, 30 SET - "L'aumento dell'Iva è senza dubbio un rischio da scongiurare, un imperativo per un Paese che ha bisogno di rimettersi in piedi, di tornare a correre senza lasciare indietro nessuno. Ma sicuramente questo rischio non si scongiura usando i Comuni italiani come dei bancomat. È stato fatto già troppe volte negli anni e i bilanci degli enti locali ne portano ancora indelebili i segni. Questa volta no. I sindaci sono pronti a scendere in piazza". E' quanto dichiara Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci.